Call of Duty: Modern Warfare 3: beta in anticipo su PlayStation, rivela Sony

La divisione araba di Sony ha rivelato che la beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile in anticipo su PlayStation, confermando un trend che va avanti ormai da alcuni anni per quanto concerne lo sparatutto.

In effetti il noto leaker Tom Henderson aveva parlato della beta di Call of Duty: Modern Warfare 3 già diversi mesi fa, indicando un primo fine settimana esclusivamente su PlayStation per poi aprire i test alle altre piattaforme dal secondo appuntamento.

Incrociando le varie informazioni, viene fuori che sarà possibile provare l'esperienza del nuovo capitolo di Call of Duty su PlayStation cinque o sei giorni prima rispetto a Xbox e PC, a conferma degli accordi commerciali ancora in essere fra Activision e Sony.