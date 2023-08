Anvil: la recensione di un roguelike con potenzialità, ma poco carisma

Questo fermento ha dato vita a diverse eccellenze come Hades , ma anche a un numero ancora maggiore di buoni giochi a cui tuttavia manca sempre quel quid che non li eleva a capolavori. Questo non vuol dire che non siano divertenti o valide produzioni, solo che difficilmente saranno ricordati negli anni a venire, se non da una piccola schiera di appassionati che per qualche ragione si è follemente innamorata di quel modo di interpretare il genere. Poi ci sono i fallimenti, ma fortunatamente non è il caso di Anvil .

Il genere dei rogue-qualcosa non è mai stato così vitale come negli ultimi anni. D'altra parte si tratta di una tipologia di videogiochi che ben si adatta sia a diverse interpretazioni e bastardizzazioni, sia a tutte le tipologie di portafogli. Ci sono quelli con grandi valori produttivi e quelli sviluppati da pochi volenterosi programmatori. Quelli tridimensionali e quelli graziati da un meraviglioso stile bidimensionale.

Cos'è Anvil?

I Vault Breaker in azione

Anvil è un videogioco di avventura e azione ambientato in un mondo post-apocalittico, dove i giocatori devono esplorare le rovine di una civiltà antica e combattere contro le creature che la infestano. Il gioco è disponibile su Steam e su console Xbox in formato definitivo dal 27 luglio 2023, dopo aver passato diversi mesi in accesso anticipato. Durante questi mesi gli sviluppatori hanno affinato il gameplay che fa da collante alla flebile, per quanto affascinante e ben presentata, trama.

In un futuro non molto lontano l'umanità ha trovato il modo di non morire in azione e grazie a questa scoperta si è messa ad esplorare misteriose rovine sparse per tutto l'universo senza troppo remore. I Vault Breaker, questo il nome dei guerrieri-esploratori, si lanciano in azione, raccolgono le reliquie, abbattono nemici, muoiono e ci riprovano potenziati dalle nuove scoperte. In questo modo diventano progressivamente più potenti e resistenti, una cosa che consente loro di spingersi sempre più avanti, sempre più in profondità, raccogliendo tesori sempre più potenti.

Il gameplay di Anvil è piuttosto valido

Con queste premesse ACTION SQUARE ha creato un roguelike cooperativo di stampo futuristico che si controlla come un twin stick shooter. In altre parole si osserverà l'azione dell'alto e si utilizzerà la leva analogica sinistra per muovere i Vault Breaker, mentre quella destra per sparare a 360 gradi intorno a loro. A queste azioni di base ogni personaggio aggiunge una serie di colpi molto specifici che definiscono il loro stile: c'è chi ama il corpo a corpo, chi la distanza, chi le armi ad ampio raggio e chi quelle con un rateo di fuoco infernale. In più, come da tradizione, durante ogni tentativo sarà possibile potenziare e migliorare alcune caratteristiche a caso, un elemento che rende ogni partita potenzialmente differente da quella successiva.

L'obiettivo finale sarà sia quello di arrivare alla fine della breve sequenza di livelli proposta, ma soprattutto di raccogliere un numero sufficiente di risorse per sbloccare gli altri Vault Breakers e potenziare quelli preferiti. Tutto piuttosto classico, non fosse che la possibilità di giocare in cooperativa e il gameplay da twin stick shooter rendono ogni partita piuttosto divertente e spettacolare, soprattutto i giganteschi boss finali.