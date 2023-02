Call of Duty 2023: data di uscita, beta ed early access forse svelate da Tom Henderson

Tramite un articolo pubblicato su Insider Gaming il noto insider Tom Henderson ha condiviso la presunta data di uscita del Call of Duty del 2023, nonché quelle delle fasi di beta e di inizio dell'Accesso Anticipato della campagna single player.

Sulla base delle sue fonti Henderson afferma che il lancio del prossimo esponente della serie sarà anticipato da due fasi di beta testing che si svolgeranno nell'arco di due settimane, a partire dal 6 ottobre 2023. Pare che come da tradizione la prima sarà limitata ai soli giocatori PS5 e PS4, mentre l'altra sarà accessibile da tutte le piattaforme.

La presunta data di uscita del gioco invece è fissata per il 10 novembre 2023, con la possibilità di giocare alla campagna singleplayer già dal 2 novembre in accesso anticipato su PS5 e PS4. Un bonus che supponiamo verrà garantito a chi preacquista il gioco in digitale, come nel caso di Modern Warfare 2.

Queste le date indicate da Insider Gaming:

Beta weekend 1 (PS4/PS5) - 6 ottobre 2023 - October 10, 2023

Beta weekend 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) - 12 ottobre 2023 - 16 ottobre 2023

Early access della campagna (PS4/PS5) - 2 novembre 2023

Data di uscita (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC) - 10 novembre 2023

Henderson ha aggiunto che il Call of Duty del 2023 sarà un gioco premium completo e non un DLC di Modern Warfare 2, un dettaglio confermato anche da Activision Blizzard, e che uscirà ancora una volta anche su PS4 e Xbox One.

Pare inoltre che il gioco avrà dei forti legami con il filone Modern Warfare. Henderson afferma che potrebbe trattarsi dunque di Call of Duty: Modern Warfare 3, tuttavia non è stato in grado di verificare questo dettaglio con le sue fonti.