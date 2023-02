Call of Duty: un nuovo gioco premium arriverà nel 2023, Activision sfata i report

Secondo alcuni report, Call of Duty si prenderà una piccola pausa nel 2023, ovvero non pubblicherà un nuovo gioco premium ma si concentrerà invece sulla distribuzione di contenuti aggiuntivi per i giochi attualmente disponibili. Bene, Activision ha riconfermato che non sarà così: questo autunno arriverà un nuovo videogame completo.

L'informazione arriva dai report finanziari di Activison da poco condivisi. La compagnia scrive: "In tutto il franchise di Call of Duty, i nostri team stanno lavorando per amplificare il successo del quarto trimestre, con piani per il 2023 che includono servizi live ancora più coinvolgenti su tutte le piattaforme e la prossima uscita premium annuale completa di questa serie di successo."

La terminologia "prossima uscita premium annuale completa" è di norma utilizzata per indicare nuovi giochi AAA slegati da precedenti capitoli di una saga. Ovviamente esiste sempre la possibilità che Activision stia usando il termine in modo molto ampio e che, in realtà, abbia intenzione di pubblicare un grande DLC per Modern Warfare 2, ma non pare la soluzione più credibile.

Per ora possiamo solo attendere: prima di un annuncio completo dovranno passare vari mesi, quindi è inutile fare troppe speculazioni a riguardo.

