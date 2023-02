Nintendo riconferma le date di varie esclusive Switch, ma non ci sono novità per Metroid Prime 4

Nintendo ha da poco pubblicato i report finanziari per il nono mese dell'anno fiscale corrente. Tramite di esse ha anche riconfermato ai propri azionisti le date di uscita di vari giochi esclusivi di Nintendo Switch. Purtroppo, questo significa anche che su alcuni giochi non ci sono novità rilevanti, compreso Metroid Prime 4.

Non si tratta di una stranezza, lo precisiamo, visto che i report finanziari non sono di norma lo spazio scelto per svelare novità. Grazie ad essi però possiamo vedere comodamente quanto la compagnia di Kyoto ha intenzione di pubblicare su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Precisamente, i giochi esclusivi di Switch indicati nel report finanziario sono i seguenti:

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - 24 febbraio 2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - 17 marzo 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 12 maggio 2023

Pikmin 4 - 2023

Metroid Prime 4 - Da annunciare

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: Da annunciare

Probabilmente per molti il grande nome dell'anno è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, seguito di Breath of the Wild. Quest'ultimo è uno dei giochi più apprezzati dai fan Switch soprattutto per la qualità del suo mondo di gioco e la libertà d'approccio: il seguito dovrà dimostrare di essere all'altezza, ma la fiducia è certamente tanta.

La speranza, in ogni caso, è che in questi mesi vi sia finalmente spazio per novità sui prossimi giochi di Switch, magari una volta "tolto di mezzo" il nuovo The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom potrebbe infatti ottenere la massima attenzione di Nintendo che potrebbe preferire non dare troppo spazio ad altri giochi fino alla sua uscita.

Per ora possiamo solo attendere. Diteci, qual è il gioco Switch che attendete di più?