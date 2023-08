The Marvels avrà probabilmente grandi implicazioni per i prossimi Avengers

Livanos dice che la questione sarà presentata sin dall'inizio del film. "In Ms. Marvel abbiamo appreso che il bracciale, abbinato a qualche altra forma di potere, può forzare un buco temporaneo nello spazio e nel tempo per condurci da qualche altra parte. Con il potere di entrambi i bracciali, è sicuramente possibile fare di più. E ne vediamo il culmine nel corso del film. Questo porta sicuramente a numerose opportunità per il futuro del MCU, qualunque cosa i team di Avengers e di Secret Wars vogliano fare con esse".

Tutto è legato a un artefatto in possesso del cattivo Dar-Benn: il secondo bracciale che forma una coppia con quello indossato da Kamala Khan. Il bracciale di Kamala ha sbloccato i suoi poteri mutanti, ma una delle domande che gravavano sulla conclusione della serie TV Ms. Marvel riguardava la posizione del secondo braccialetto. Ora abbiamo la risposta. "Avrete abbastanza informazioni su come e perché Dar-Benn ha acquisito il bracciale", dice DaCosta.

The Marvels riunirà per la prima volta sullo schermo Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) e, secondo la regista Nia DaCosta e la produttrice esecutiva Mary Livanos, il film potrebbe avere importanti ripercussioni sul futuro del MCU, come spiegato nel nuovo numero della rivista Total Film.

The Marvels, in che modo agirà sul Marvel Cinematic Universe?

La domanda ora è in che modo il film The Marvel si inserirà all'interno del Marvel Cinematic Universe e quanto importante sarà il suo contributo alla trama generale.

"Questa è una domanda per [il capo della Marvel] Kevin Feige", dice DaCosta. "Ho un sacco di idee. Ma in realtà non ho dettagli su cosa faranno nei film degli Avengers. [...] Ci sono cose che vorrei davvero [che accadessero]. Ma non ne sono sicura".

Livanos afferma che The Marvels esplora principalmente le ramificazioni delle azioni di Carol Danvers nell'universo principale, ma aggiunge che "la trama si occupa di alcune fluttuazioni nel tempo e nello spazio, e c'è un pericolo preciso che potrebbe influenzare il multiverso". E continua: "Dove tutto questo porti è un po' uno spoiler, e il modo esatto in cui tutto questo si risolverà in un film degli Avengers è in fase di elaborazione proprio adesso. Ma di sicuro faremo finire i nostri personaggi in luoghi che consentono abbondanti opportunità".

