I giochi più venduti in Italia del 2022 e 2023 e tanti dettagli sul giocatore medio italiano

I giochi di Nintendo, segnalati con un asterisco, non includono i dati digitali, quindi è possibile che la loro posizione in classica sia in realtà più alta. La compagnia di Kyoto non condivide però questo tipo di informazioni, quindi siamo costretti ad accontentarci di questa Top 10.

Tramite le pagine di GamesIndustry.biz, IIDEA e GSD hanno condiviso nuovi dati sui videogiochi di maggior successo in Italia nel corso del 2022. Ovviamente FIFA 23 è in prima posizione, con il quadruplo delle vendite rispetto al secondo gioco, Call of Duty: Modern Warfare II. Vediamo però subito la classifica completa:

Tanti dati sui giocatori italiani

FIFA domina in Italia, vediamo anche cose che non sappiamo

Prima di tutto, viene spiegato che FIFA 23 non è solo il gioco più venduto del 2022 ma è anche il secondo più venduto (ad oggi) del 2023. Il primo in Italia di quest'anno è Hogwarts Legacy, dettaglio che non vi stupirà.

Parlando però del 2022, viene spiegato che 11,5 milioni di giochi sono stati venduti in Italia (console e PC), in pratica lo stesso numero del 2021. Nel 2023 invece le cose sono già migliorate visto che nel periodo gennaio-luglio le cifre sono aumentate del 4% rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le console, 257 milioni di euro sono stati spesi su PlayStation, Nintendo e Xbox nel 2022, un calo del 10% rispetto al 2021. Il tutto è causato da un calo delle vendite di Switch e dalle limitate scorte di PS5. Xbox Series X|S invece ha visto un +9% in Italia. Nel 2023 la situazione è già migliorata con PS5 che ha visto un +283% di vendite, contro il -23% di Xbox e il -8% di Switch. I ricavi sono aumentati del 104% quest'anno.

Per quanto riguarda i videogiocatori, il 32% degli italiani ha giocato nel 2022 ovvero 14,2 milioni di persone. L'81% di questi ha più di 18 anni e l'età media è 30 anni. Circa il 70% delle persone gioca su mobile, poco meno del 46% gioca su console e circa il 38% gioca su PC. Il 42% delle persone che hanno giocato sono donne in Italia.

In termini di generi videoludici, gli uomini che giocano su console preferiscono i titoli sportivi (25.7%), i giochi di guida (16.5%) e i giochi d'avventura (16.4%). Le donne che giocano su console, invece, optano per i giochi per famiglie (18.8%), i giochi d'avventura (15.5%) e gli sportivi (10.3%).

Passando al mondo PC, il 16.2% degli uomini opta per giochi di strategia, il 14.6% per i giochi d'avventura e il 14.4% per i GDR. Nel caso delle donne l'11.7% sceglie i giochi per famiglie, il 9.4% giochi arcade e il 7.3% i giochi d'avventura.

Su mobile i dati sono molto più simili: sia gli uomini che le donne optano in ordine per giochi puzzle, trivia e GDR.

Infine, per quanto riguarda il tempo di gioco, circa il 70% delle persone gioca ogni settimana, con poco meno del 20% che afferma di giocare una sola ora al mese e l'11% che afferma di aver giocato almeno una volta in un anno. Nel 2022, il tempo di gioco medio è stato 7.5 ore, un calo rispetto alle 8.7 ore del 2021 ma superiore alle 7.4 ore del 2019.