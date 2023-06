Ruined King: A League of Legends Story, il cosplay di Ahri da nymphahri è coloratissimo

Ruined King: A League of Legends Story ci ha mostrato una versione differente di Ahri, che brilla letteralmente in uno degli ultimi cosplay di nymphahri: specializzata con questo personaggio, la modella italiana ha ormai raggiunto vette d'eccellenza.

Le foto parlano da sole e presentano un'interpretazione coloratissima, ricca di atmosfera, con tantissimi dettagli, una grande attenzione ai particolari e non ultimo un post processing di qualità, che mette in risalto ogni singola posa.

Per quanto riguarda invece il gioco, nella nostra recensione di Ruined King: A League of Legends Story abbiamo parlato di come riesca a sfruttare molto bene la rinnovata popolarità del brand legata alla serie animata Arcane, proponendo meccaniche strategiche solide e un comparto visivo straordinario.

Torniamo però a nymphahri e ai suoi meravigliosi cosplay: fra i lavori più interessanti degli ultimi mesi spiccano senza dubbio Yasuho Hirose da Le Bizzarre Avventure di JoJo, Lamù da Urusei Yatsura, Tsuyu Asui da My Hero Academia e Marin da My Dress-Up Darling.