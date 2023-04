My Hero Academia, il cosplay di Tsuyu Asui da nymphahri è... kawaii

nymphahri ha approfittato dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games per realizzare un carinissimo cosplay di Tsuyu Asai, la "ragazza rana" di My Hero Academia. Il risultato? Strepitoso anche stavolta, ma giudicate voi.

Il Quirk di Tsuyu dona alla ragazza appunto le abilità di una rana, consentendole di spiccare ampi balzi, aderire alle superfici, mimetizzarsi e usare la sua lunghissima lingua per attaccare i suoi avversari, addirittura sollevarli da terra e secernere un umore tossico.

L'opera creata da Kohei Horikoshi si pone senza dubbio come uno dei manga e anime di maggior successo degli ultimi anni, capace di estendere la propria popolarità anche al mondo dei videogiochi se consideriamo che My Hero One's Justice 1 e 2 hanno totalizzato vendite per 2,5 milioni di copie.

Per quanto riguarda invece nymphahri, possiamo ormai parlare di orgoglio nazionale visto che la talentuosa modella è italianissima e ci regala ogni volta delle grandi interpretazioni, caratterizzate da un livello qualitativo davvero alto.

Fra i suoi ultimi lavori segnaliamo senz'altro Marin da My Dress-Up Darling, Lamù da Urusei Yatsura, Tifa da Final Fantasy 7 e Ahri Spirit Blossom da League of Legends.