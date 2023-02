Urusei Yatsura, il cosplay di Lamù da nymphahri rende omaggio all'anime classico

Lamù è tornata nel cosplay di nymphahri, che ha voluto rendere omaggio col proprio lavoro al classico Urusei Yatsura, il capolavoro della mangaka Rumiko Takahashi che è stato rivisitato di recente con una nuova serie animata.

Pubblicato in Giappone a partire dal 1978 ma noto in Italia in particolare per lo splendido anime diretto per oltre cento episodi da Mamoru Oshii, il genio visionario dietro la riduzione di Ghost in the Shell, Urusei Yatsura racconta di una razza di alieni casinisti che un giorno decidono di invadere la Terra.

L'unica speranza per il nostro pianeta è che qualcuno sia così abile da afferrare per le corna la figlia del capo degli Oni, Lamù, e la persona designata per compiere l'impresa è Ataru Moroboshi, studente svogliato e donnaiolo incallito. Il ragazzo riesce a farcela, ma a causa di un equivoco finisce per essere obbligato a prendere in moglie la principessa.

Bella, simpatica, talentuosa e italiana, nymphahri ha realizzato anche diversi altri cosplay di grande qualità e spessore, vedi ad esempio i suoi Tifa da Final Fantasy 7, Ahri Spirit Blossom da League of Legends, Dawn da Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Yasuho da Le Bizzarre Avventure di JoJo.