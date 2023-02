Suicide Squad: Kill the Justice League, connessione internet richiesta anche in singolo

Come abbiamo visto, Suicide Squad: Kill the Justice League si conferma essere una sorta di gioco live service, e queste caratteristiche vengono completate anche dall'immancabile richiesta della connessione internet costante, anche giocando in singolo.

Il gioco ha una modalità multiplayer cooperativa che è stata mostrata anche nel nuovo trailer gameplay allo State of Play di qualche ora fa, ma anche se si affronta in giocatore singolo sarà comunque necessario rimanere connessi a internet per tutta la durata dell'utilizzo del gioco.



Si tratta di una richiesta standard per i giochi considerati live service, ovvero quelli che si collegano a una piattaforma online con elementi condivisi e che ottengono un supporto continuativo da parte degli sviluppatori per periodi di tempo piuttosto lunghi. Trattandosi di un mondo di gioco con elementi persistenti e caratteristiche multiplayer, la connessione risulta essere necessaria.

Questa è una caratteristica che viene spesso criticata dai giocatori e che non manca mai di creare delle notevoli polemiche, come abbiamo visto proprio di recente con la medesima richiesta effettuata anche da Redfall, altro titolo che richiede una connessione internet costante anche in giocatore singolo.

La conferma di tale esigenza in Suicide Squad: Kill the Justice League arriva anche dalle FAQ ufficiali del gioco, dove si legge che "una connessione internet è richiesta per giocare Suicide Squad: Kill the Justice League in singolo con la co-op online". Tra le altre cose, viene anche confermata la presenza del multiplayer cross-platform.