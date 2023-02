Suicide Squad: Kill the Justice League, trailer del multiplayer dallo State of Play

Grande protagonista annunciato dello State of Play, Suicide Squad: Kill the Justice League non ha deluso gli spettatori, presentandosi con un lungo video gameplay incentrato, in particolare, sulla modalità multiplayer cooperativa e con alcuni elementi di storia.

Diamo dunque un'occhiata all'anteprima ufficiale della modalità in cooperativa per 4 giocatori di Suicide Squad, con Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo che combinano le loro abilità per affrontare i nemici.

Nei 6 minuti di gioco possiamo vedere scontri a fuoco, attacchi in mischia, tattiche e lavoro di squadra per affrontare ondate di soldati corrotti di Brainiac e distruggere un enorme cannone d'artiglieria tecno-organico che è stato inviato a Metropolis.

Verso la fine del video c'è spazio anche per un frammento di storia di Suicide Squad: Kill the Justice League, con l'entrata in scena di Flash e di Wonder Woman, che svelano anche un inquietante segreto legato allo svolgimento degli eventi nella narrazione del gioco.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha la data d'uscita fissata per il 26 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S: si tratta del nuovo action game da parte di Rocksteady, che prosegue la sua reinterpretazione dell'universo DC Comics in forma videoludica, dopo i successi raggiunti con Batman: Arkham.

Nella giornata di oggi erano emersi nuovi dettagli su storia, scenari, boss e violenza per quanto riguarda il gioco, mentre qualche giorno fa gli sviluppatori avevano offerto chiarimenti su Battle Pass e microtransazioni.