Baldur's Gate 3: annunciata la versione PS5 e la data di uscita ufficiale allo State of Play

Durante lo State of Play di febbraio 2023 è arrivato un annuncio a sorpresa da parte di Larian Studios: Baldur's Gate 3 arriverà anche su PS5. Non solo, per l'occasione è stata svelata la data di uscita della versione completa del gioco, anche su PC, fissata per il 31 agosto 2023.

L'annuncio è stato accompagnato come di consueto da un nuovo trailer, che offre un mix di sequenze di gameplay e cinematiche, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Dal profilo Twitter di Larian Studios inoltre apprendiamo che su PS5 sarà disponibile una Deluxe Edition con vari contenuti digitali bonus, nonché la ricca Collector's Edition da 259,99 euro già annunciata per PC, che potrete preordinare già da ora tramite il sito ufficiale di Baldur's Gate 3, a questo indirizzo.

Baldur's Gate 3 è il nuovo episodio della celebre serie di RPG classici basati su Dungeons & Dragons. È caratterizzato da elementi in singolo e multiplayer e si differenzia dai precedenti capitoli per il sistema di combattimento adottato: nelle fasi di esplorazione e dialogo, infatti, il gioco procede in maniera standard come un classico cRPG con visuale "isometrica", mentre all'interno dei combattimenti il ritmo di gioco cambia e diventa a turni.