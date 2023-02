Redfall richiederà una connessione online costante anche in giocatore singolo

Dalle FAQ ufficiali pubblicate da Bethesda, veniamo a sapere che Redfall richiederà una connessione online a internet costante anche se si gioca in giocatore singolo, come riferito piuttosto chiaramente in una delle domante presenti sulla pagina.

"Giocare a Redfall richiederà una connessione online sia per il singolo che per il multiplayer?" Si legge tra le FAQ, a cui viene risposto "Una connessione online costante è richiesta per il single player e per il multiplayer cooperativo". Non vengono fornite ulteriori spiegazioni a questa necessità, che non ha mancato di scatenare già le prime polemiche tra i tanti giocatori che rifiutano l'idea della connessione costante.

La componente multiplayer online faceva pensare ovviamente ad elementi online e "live" per Redfall, ma la necessità di mantenere attiva la connessione a internet anche durante il single player risulta alquanto sorprendente. Non sappiamo a cosa questa sia dovuta, se ci siano elementi aggiornabili in stile live service o meno - cosa non da escludere considerando la sua struttura mista - ma rimaniamo in attesa di eventuali delucidazioni.

Tra le altre domande delle FAQ veniamo anche a sapere che sarà necessario un account Bethesda.net, come accade anche per altri titoli della compagnia, con la necessità di effettuare il link al proprio account Xbox o Steam, inoltre viene precisato che Xbox Live Gold è richiesto solo per accedere alla modalità multiplayer cooperativa.

Per il resto, viene confermata ovviamente la presenza al day one su Game Pass per quanto riguarda la Standard Edition. Abbiamo visto di recente il video gameplay che ha annunciato la data d'uscita di Redfall, fissata per il 2 maggio 2023 e da questo abbiamo fatto anche una raccolta di tutte le novità dal Developer Direct di Xbox.