Dopo Zelda: Tears of the Kingdom non ci sono grossi giochi nel 2023 su Nintendo Switch, anche per IGN

Anche il sito IGN confermerebbe la versione di Andy Robinson, giornalista di VGC, secondo la quale Nintendo non avrebbe in programma altri grossi giochi per il 2023 su Nintendo Switch dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La questione è emersa anche come spiegazione dell'assenza di Nintendo, insieme a Sony e Microsoft, all'E3 2023, sebbene la compagnia abbia sempre optato per una sorta di supporto "esterno" all'E3 già da diversi anni a questa parte, dunque la cosa non è necessariamente collegata.

In ogni caso, dopo l'indiscrezione di Robinson, anche IGN ha pubblicato nelle ore scorse un articolo nel quale spiega che l'assenza di Nintendo potrebbe essere legata anche alla mancanza di grosse novità da presentare nel periodo in questione.

"IGN ha saputo che Nintendo e Xbox erano inizialmente interessate ad essere presenti all'evento, ma che sono poi uscite dall'organizzazione per motivi non legati alla fiera stessa", si legge nel report di IGN. "VGC ha poi riferito che Nintendo ha scelto di non prendere parte all'evento a causa di un piano di uscite piuttosto leggero per quanto riguarda la seconda parte dell'anno, cosa che non giustificherebbe la presenza all'E3, informazione che IGN può corroborare".

La questione rimane molto vaga e non del tutto attendibile, anche perché Nintendo ha già dimostrato in passato di riuscire a mantenere un notevole riserbo sulle proprie produzioni ed è inoltre opinabile la definizione stessa di lineup "leggera". Tuttavia, a queste voci si collegano ovviamente altre e immancabili sui possibili programmi relativi a una nuova console destinata a succedere a Nintendo Switch, che potrebbe giustificare la relativa assenza di grosse produzioni sulla console attuale.

In ogni caso, quello che sappiamo è che Nintendo ha sempre seguito un piano indipendente e piuttosto imperscrutabile sulle proprie uscite e le relative comunicazioni, dunque non resta che attendere eventuali Nintendo Direct. Nel frattempo, comunque, già The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenta sicuramente uno dei giochi più importanti del 2023.