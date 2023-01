Xbox Series X è disponibile su Amazon oggi, 31 gennaio, senza sovrapprezzi

Xbox Series X è ora disponibile su Amazon. La console di casa Microsoft è disponibile al prezzo standard di 499€. Come sempre, il numero di unità disponibile non è infinito, quindi se siete interessati conviene acquistarla ora. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Venduta e spedita da Amazon, la console per ora è disponibile e in caso foste interessati vi invitiamo a procedere subito all'acquisto, visto che i pezzi non sono tanti e potrebbe terminare nel corso della giornata.

Ricordiamo che Xbox Series X è la console più potente dell'attuale generazione di Microsoft. Dispone di un lettore ottico, quindi potete giocare anche con i dischi di Xbox One e una selezione di giochi Xbox e Xbox 360, oltre che con i giochi Xbox Series X|S. Ovviamente sono supportati anche i giochi in formato digitale e permette di accedere a servizi come Xbox Game Pass (abbonamento da pagare a parte). La console permette di raggiungere prestazioni superiori rispetto a Xbox Series S.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Xbox Series X

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.