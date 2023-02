PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 in sconto nella promozione "Scelta della critica"

PlayStation Store ha fatto partire una nuova ondata di sconti sui giochi PS4 e PS5, in questo caso con l'iniziativa "La Scelta della Critica", incentrata su giochi più o meno premiati dalla critica videoludica, che si traduce in centinaia di titoli a sconto sul negozio online di Sony.

Potete trovare tutti i giochi scontati attualmente in questa iniziativa su PlayStation Store a questo indirizzo, considerando che gli sconti sono validi fino al 16 febbraio 2023. Sono veramente molti i titoli presenti in questa mandata e ci limitiamo ad evidenziarne alcuni tra i più noti:

Si tratta solo di una piccola selezione sull'ampia scelta disponibile su PlayStation Store, anche se bisogna considerare come siano presenti anche diversi DLC o pacchetti di contenuti da acquistare per titoli free-to-play e simili. In ogni caso, vi rimandiamo all'elenco ufficiale per una visione completa delle offerte iniziate in questi giorni su PS4 e PS5 con l'iniziativa "La Scelta della Critica", fino al 16 febbraio 2023.