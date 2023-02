Capes, abbiamo provato lo strategico a base di supereroi ispirato agli X-Men

La città che fa da sfondo all'avventura sviluppata da Spitfire Interactive si pone infatti come un territorio dominato da un regime totalitario, una sorta di variazione sul tema della classica saga fumettistica di "Giorni di un Futuro Passato", ma al posto delle enormi Sentinelle troviamo truppe altamente specializzate e comandanti che non si fanno scrupoli finanche a uccidere i mutant... cioè, i metaumani.

Se è vero che Marvel's Midnight Suns ha riacceso i riflettori su di un connubio tanto affascinante quanto poco sfruttato, quello degli strategici a turni a base di supereroi , Capes prova a fare altrettanto partendo però da un'ambientazione inedita: un mondo in cui le persone scoprono all'improvviso di possedere poteri sovrumani e per questo motivo vengono braccate dalle forze governative.

Storia: mutanti ingenui

Capes, tre dei personaggi di partenza durante una sequenza di intermezzo

La storia di Capes, come accennato in apertura, è ambientata in una metropoli in cui ormai da vent'anni un governo totalitario dà la caccia alle persone dotate di superpoteri. Ai persecutori, dotati delle più avanzate tecnologie militari, non interessa che la gente sviluppi queste abilità all'improvviso e inconsciamente: per loro diventano automaticamente dei bersagli da catturare o, peggio, sterminare.

Solo un manipolo di uomini si oppone a questo spietato regime, una squadra che durante la campagna del gioco vedremo crescere man mano grazie all'arrivo di nuovi e potenti membri. Il loro obiettivo è quello di liberare la città e porre fine alla violenza, ma per raggiungerlo e aiutare i loro amici in difficoltà è chiaro che dovranno combattere, sfruttando le proprie capacità per sconfiggere le truppe governative.

La demo mostra alcune di queste dinamiche, con una coppia di eroi che durante le prime missioni assiste alla potenziale cattura di un ragazzo dotato di poteri telecinetici e decide di aiutarlo, anche se in realtà sono i soldati ad avere rapidamente la peggio. La scrittura si rifà in maniera evidente alle storie classiche di Chris Claremont, mettendo in campo la medesima ingenuità: un approccio narrativo che oggi potrebbe apparire superato.

A porre l'attenzione sui limiti della trama e sulla caratterizzazione stereotipata e semplicistica dei personaggi ci pensa tuttavia il comparto sonoro del gioco che fa uso di musiche fin troppo generiche, effetti poco convincenti e dialoghi unicamente testuali: un mix che non aiuta a creare coinvolgimento, ancor più della grafica datata.