Netflix: Valiant Hearts Coming Home e altri 3 giochi disponibili per gli abbonati

Netflix prosegue con la sua iniziativa videoludica annunciando altri 4 giochi disponibili gratis per gli abbonati nel mese di febbraio 2023, tra i quali spicca Valiant Hearts: Coming Home come esclusiva assoluta, ma non solo.

Nella fattispecie, questi sono i nuovi giochi gratis per gli abbonati a Netflix, disponibili a partire dal 31 gennaio 2023:

Valiant Hearts: Coming Home

Narcos: Cartel Wars Unlimited

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Puzzle Gods

Tutti e quattro i giochi in questione possono essere scaricati in versione iOS e Android dagli abbonati a Netflix senza alcun costo aggiuntivo rispetto all'abbonamento al servizio video, all'interno della nuova espansione della compagnia sul mercato videoludico.

Il più interessante è probabilmente Valiant Hearts: Coming Home, seguito inaspettato dell'ottimo Valiant Hearts: The Great War annunciato a sorpresa nel corso dei The Game Awards 2022 e uscito dopo poco tempo, attualmente in esclusiva su Netflix. Si tratta ancora una volta di un racconto commovente sulla vita di vari personaggi nel corso della Prima Guerra Mondiale, potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Valiant Hearts: Coming Home.

Narcos: Cartel Wars Unlimited, ispirato alla serie TV, è uno strategico che mette in scena le guerre all'interno dei produttori di droga del cartello americano, qui in versione completa e senza pubblicità per gli abbonati a Netflix.

TMNT: Shredder's Revenge è la conversione dell'omonimo gioco action in 2D in stile picchiaduro a scorrimento che abbiamo già apprezzato su PC e console. Richiamando lo stile classico del genere e la tradizione del franchise, il gioco DotEmu riesce a farci tornare precisamente in quelle atmosfere, come riferito anche nella nostra recensione.

Infine, Puzzle Gods è un particolare puzzle game incentrato sull'abbinamento di oggetti decisamente simile a Candy Crash e simili, ma in questo caso ispirato alle divinità della mitologia greca, o qualcosa del genere.