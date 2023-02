Forspoken è piaciuto a Famitsu: valutazione alta nei voti del nuovo numero

Nonostante abbia ricevuto un'accoglienza a dir poco tiepida in giro per il mondo, sembra che Forspoken sia piaciuto alla redazione giapponese di Famitsu, con il nuovo numero della storica rivista che ha assegnato un voto particolarmente alto al gioco Square Enix.

Vediamo dunque i voti assegnati nel nuovo numero di Famitsu in base alle recensioni presenti:

DRAINUS (Switch) - 8/8/8/8 [32/40]

Forspoken (PS5) - 9/9/8/9 [35/40]

One Piece Odyssey (PS5, PS4, Xbox Series) - 7/7/9/8 [31/40]

Forspoken ha dunque ottenuto un sonante 35/40, non molto distante dal perfect score, addirittura. Si tratta di una valutazione decisamente diversa da quella ricevuta in linea di massima nel resto del mondo, con il gioco che si trova con un 66 di Metascore su Metacritic e addirittura un 3,5 come voto medio degli utenti.

Evidentemente, la nuova epopea fantastica di Luminous Productions e Square Enix è comunque piaciuta molto alla redazione di Famitsu, la quale di per sé ha già dimostrato in passato di apprezzare alquanto i prodotti Square Enix. In ogni caso, è anche indicativa di come il pubblico giapponese probabilmente percepisce i giochi, dunque è molto probabile che Forspoken faccia bene anche sul mercato in Giappone, in attesa di vedere i risultati in termini di vendite.

Con l'occasione, noi vi rimandiamo alla nostra recensione di Forspoken, dove il gioco è stato comunque valutato in maniera piuttosto positiva.