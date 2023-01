Nintendo non sarà all'E3 perché non ha grossi giochi da presentare, secondo Andy Robinson

Andy Robinson di VGC è intervenuto sulla notizia dell'assenza di Nintendo, PlayStation e Xbox all'E3 2023, affermando che la casa di Mario non ci sarà nemmeno con un Direct perché non ha grossi lanci pronti per essere mostrati.

Robinson di suo ha confermato inoltre che PlayStation e Nintendo non saranno all'evento. PlayStation non stupisce, visto che ormai sono anni che lo salta, ma Nintendo solitamente è presente con stand e presentazioni e non ha mai fatto mancare almeno un Direct.

Semplicemente quest'anno, avendo poco da presentare, potrebbe evitare del tutto, magari tenendo altri eventi in momenti diversi dell'anno. Staremo a vedere.

Su Microsoft, Robinson ha precisato che anche secondo lui probabilmente non sarà all'E3, ma che comunque ha già annunciato un suo showcase estivo e che, quindi, in quelle settimane le notizie su Xbox non mancheranno, probabilmente perché Microsoft ha molto da mostrare, visto che probabilmente Starfield e Forza Motorsport usciranno dopo l'estate.