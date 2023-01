E3 2023: PlayStation, Xbox e Nintendo non parteciperanno, per un report

Secondo un report pubblicato da IGN, Sony PlayStation, Microsoft Xbox e Nintendo non prenderanno parte direttamente all'E3 2023 di quest'estate, che dovrebbe segnare il ritorno in pompa magna della kermesse di Los Angeles.

La testata afferma di aver ricevuto conferma da molteplici fonti interne del fatto che nessuna delle tre big prenderà parte all'evento con una conferenza o avrà un proprio stand nello showfloor del Los Angeles Convention Center.

Per quanto riguarda Xbox, giusto pochi giorni fa, Phil Spencer ha svelato in un'intervista proprio con IGN che Microsoft sta pianificando il tradizionale showcase estivo, suggerendo che dovrebbe svolgersi in parallelo o a ridosso della kermesse losangelina, senza tuttavia confermare se farà parte della programmazione dell'E3 2023 o meno. Spencer ha ribadito il supporto della compagnia all'ESA, l'ente che organizza la manifestazione e di cui Xbox fa parte del CdA, ma le fonti di IGN dichiarano che in ogni caso non ci sarà uno stand verdecrociato.

Sempre secondo il report, lo stesso vale per Nintendo che, nonostante il format dei Direct, è sempre stata presente all'E3 con un suo stand. Infine, PlayStation non prende parte alla manifestazione dal 2019 dopo dei presunti dissapori con l'ESA e a quanto pare non parteciperà neppure quest'anno.

Né l'ESA né le tre big dell'industria videoludica hanno commentato il report di IGN. In attesa di aggiornamenti da fonti ufficiali vi invitiamo a prendere queste informazioni per quello che sono, ovvero indiscrezioni senza conferma ufficiale. In ogni caso, se confermate, sarebbe un duro colpo per l'E3 2023, che ha il compito di riportare in auge la manifestazione dopo tre anni decisamente da dimenticare. Ricordiamo infatti che le edizioni 2020 e 2022 sono state cancellate a causa del Covid-19, mentre quella del 2021 si è svolta solo in digitale.

L'E3 2023 si svolgerà tra il 13 e il 16 giugno. In precedenza l'ESA ha promesso che l'edizione di quest'anno avrà "reveal AAA titanici" e "anteprime mondiali sconvolgenti".