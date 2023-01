Xbox Series X e S: aumento di prezzo in Giappone annunciato da Microsoft

Microsoft ha annunciato che il prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S aumenterà in Giappone di 5.000 yen, ovvero poco più di 35 euro, a partire dal 17 febbraio 2023.

Nello specifico il prezzo consigliato di Xbox Series X passerà da 54,978 yen a 59,978 yen (circa 424 euro), mentre quello di Xbox Series S salirà da 32,278 yen a 37,978 yen (circa 268 euro). Parliamo dunque di un rincaro di circa il 9% per Series X e del 17% per Series S.

Microsoft per il momento non ha annunciato variazioni di prezzo per il mercato europeo e statunitense. In ogni caso va detto che i rincari in Giappone sono dovuti al tasso di cambio sfavorevole dello yen, con Microsoft dunque che mira ad allineare i prezzi a quelli degli altri mercati.

"Dopo aver valutato attentamente le condizioni del mercato in Giappone, abbiamo deciso di modificare il prezzo al dettaglio suggerito delle console Xbox nel paese", recita il comunicato diramato da Microsoft.

"Valutiamo regolarmente l'impatto dei prezzi locali per mantenere una ragionevole coerenza tra le regioni. Questa revisione dei prezzi ha un impatto sui nostri clienti ed è stata una decisione difficile da prendere, ma in futuro continueremo a fornire l'esperienza Xbox definitiva che i nostri clienti si aspettano".