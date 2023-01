Redfall: tutte le novità dal Developer_Direct presentato da Xbox e Bethesda

È, infatti, giocabile sia in solitaria che in cooperativa fino a quattro giocatori: in questa modalità ogni persona dovrà vestire i panni di un eroe unico con caratteristiche e abilità specifiche che dovranno muoversi in un mondo aperto ricco di cose da scoprire, ma anche di insidie. In questo riassunto di tutte le novità di Redfall annunciate al Developer_Direct presentato da Xbox e Bethesda vi racconteremo quello che siamo riusciti a carpire dagli oltre 12 minuti di gameplay mostrati.

Redfall, lo sparatutto in prima persona di Arkane Studios , gli autori di Dishonored, Prey e Deathloop, uscirà su Xbox Series X|S, PC e Game Pass il 2 maggio. In questo gioco, edito da Bethesda, i protagonisti dovranno difendere la cittadina insulare di Redfall da un'orda di vampiri che ne vuole prendere il controllo. Oltre alla data di uscita, durante l'ultimo Developer_Direct presentato da Xbox e Bethesda abbiamo visto molto gameplay che il direttore di Arkane Studios, Harvey Smith, ha descritto così: "Redfall non è uno sparatutto in stile Left 4 Dead, il suo gameplay è più simile a quello cooperativo di Borderlands".

Benvenuti in Massachusetts

In Redfall il sistema di combattimento e le abilità di ciascun personaggio sono progettate per funzionare in sinergia con quelle degli altri

"In Arcane realizziamo giochi in cui l'ambientazione è tanto importante quanto i personaggi, ha detto Riccardo Bare, creative director di Arcane Studios. Con Redfall abbiamo voluto fare un passo avanti e mettere insieme il nostro più grande e dettagliato ambiente di gioco". Ci saranno foreste maledette, porti in rovina, centri città abbandonati e, in generale, un'estetica dai toni post apocalittici in cui i protagonisti dovranno capire quello che è successo per prevenire il diffondersi della piaga vampirica. Nel trailer, poi, vengono mostrati anche i "posti sicuri" ovvero quelli siti dove rifornirsi di attrezzatura, parlare con altri sopravvissuti e accettare nuove missioni.

Per quanto riguarda il design delle missioni, in puro stile Arcane, sarà possibile affrontarle sia furtivamente (ci sono le armi silenziate) sia ad armi spianate. I livelli sono progettati tanto in orizzontale quanto in verticale con più strade di accesso e qualche spavento mai troppo intenso. In Redfall, poi, non ci sono solo edifici in rovina, ma anche esperienze oltre i confini della realtà in un "mondo psichico" dove i vampiri nascondono i loro segreti. Questi covi saranno rivisitabili, avranno conformazioni differenti e sono pensati per incoraggiare la sinergia tra le abilità dei personaggi dato che saranno pieni zeppi di nemici, ma anche di tesori.