RE:CALL, la recensione di un'avventura investigativa che gioca con i paradossi temporali

Gli screenshot in classico stile pixel art francamente un po' derivativo potrebbero trarre in inganno, ma nella recensione di RE:CALL ci troviamo ad analizzare un gioco veramente originale, basato su un concetto poco esplorato ma pieno di potenziale per un'avventura puzzle a carattere investigativo. Come mette bene in chiaro già il prologo, con una nitidezza addirittura violenta, in questo titolo possiamo manipolare i ricordi, agendo su continui flashback per testare versioni alternative della realtà nel presente, fino a trovare la soluzione agli enigmi attraverso questa progressiva modifica del passato. L'idea è davvero affascinante e anche ottimamente eseguita almeno per una metà del gioco, salvo poi diluirsi in maniera un po' eccessiva nella seconda parte, forse alla ricerca di una maggiore longevità che risulta però nociva, a un certo punto.

In ogni caso, RE:CALL resta un esperimento interessante che merita di essere provato, perché non sono molti i casi in cui ci si trova sinceramente spiazzati e intrigati a questi livelli di fronte a un'idea originale, anche considerando la varietà di esperienze fornite dal ricco panorama indie.

Tra teen drama, avventura con risvolti fantastici e crime story con influssi thriller, RE:CALL non abbandona mai un certo spirito ironico e ammicca spesso e volentieri al giocatore in un costante meta-gioco che punta ad abbattere la quarta parete, nei contenuti della storia come nelle situazioni del gameplay. Questo perché siamo sempre chiamati in causa sia nella costruzione progressiva dei ricordi e quindi della realtà attraverso le nostre scelte, sia come entità con cui i protagonisti sentono di essere in contatto, pur senza comprenderla del tutto, entrando a far parte della storia.