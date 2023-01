Horizon, leak rivela un video di gameplay del gioco in multiplayer

Il chiacchierato gioco in multiplayer di Horizon è stato vittima di un leak nelle scorse ore, con un video di gameplay della durata di circa dodici minuti che è comparso online, mostrando in azione una build evidentemente preliminare dell'esperienza, con tanto di funzionalità debug.

Le voci su questo progetto hanno cominciato a circolare dallo scorso settembre, quando Guerrilla Games ha iniziato ad assumere per un gioco multiplayer della saga di Horizon, senza però presentare ufficialmente il prodotto, che ancora oggi non ha neppure un nome.

Qui sotto potete vedere un estratto da due minuti del filmato, che come detto è in origine molto più lungo. Vengono mostrati diversi personaggi che si muovono nello scenario tipico di Horizon, con tanto di Macchine ad attaccarli. Più sotto ancora quello che sembra essere il primo artwork del gioco.

Non è ancora chiaro quali saranno esattamente le meccaniche dell'esperienza, che per il momento suggerisce un impianto cooperativo in cui una squadra di giocatori si troverà a sopravvivere all'interno di una mappa piena appunto di Macchine con cui combattere, magari procurandosi al volo risorse e armi.

A seconda dell'effettiva datazione del materiale trafugato, che non sappiamo se provenga da una vecchia build o dalla più recente, potrebbe volerci ancora molto tempo prima di una presentazione ufficiale di questo spin-off multiplayer di Horizon. Restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli.