Starfield: la data di uscita non è stata decisa, ma è già giocabile dall'inizio alla fine

La data di uscita di Starfield non è ancora stata decisa, stando a una fonte ritenuta attendibile che ha riferito questa e altre informazioni a Jez Corden, noto giornalista di Windows Central. Pare che il titolo targato Bethesda sia già giocabile dall'inizio alla fine, dunque si trovi nella fase finale dello sviluppo.

Se dunque molti attendono che la data di uscita di Starfield venga svelata durante l'evento speciale dedicato al gioco, esiste anche la possibilità che questo annuncio non arrivi per via di una decisione che non è ancora stata presa da parte di Bethesda e Microsoft.

"Possiamo dire con relativa sicurezza che la data di lancio di Starfield non è ancora incisa nella pietra", ha scritto Corden. "Alcune fonti anonime ma affidabili ci hanno riferito che il titolo è giocabile appieno, dall'inizio alla fine, ed è davvero vasto, tanto da includere diversi sistemi stellari."

"Proprio per questo motivo i lavori di rifinitura saranno lunghi e complessi, e a ciò si aggiungerà la complessità del Creation Engine di Bethesda, con la sua rete di narrazioni ramificate, sequenze interconnesse e sistemi sovrapposti."

"La modularità del motore consente a Bethesda di gestire molto rapidamente i vari aspetti di questi mondi dinamici attraverso sistemi complessi e simulazioni, ma il rovescio della medaglia risiede nel grande potenziale per i bug."

"Giochi come Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim erano noti per i loro glitch, ed è chiaro che Microsoft e Bethesda preferirebbero che Starfield fosse il più rifinito possibile al momento del lancio, visto che si caricherà sulle spalle il peso della piattaforma Xbox."