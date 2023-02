Mortal Kombat 12 annunciato per il 2023 a sorpresa in una conferenza per azionisti

Non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma da una conferenza per gli azionisti da parte di Warner Bros. Discovery veniamo a sapere che Mortal Kombat 12 esiste e che è anche previsto per il 2023, a quanto pare.

A riferirlo, probabilmente senza rendersi conto che il gioco non era stato ancora annunciato in via ufficiale, Andrew Slabin, vicepresidente esecutivo di Warner Bros. Discovery, in una earning call dedicata agli azionisti della compagnia.



Come potete chiaramente sentire nello spezzone di trasmissione riportato nel tweet qui sopra, Slabin mentre parla della divisione Warner Bros. Games sostiene che, per il 2023, sono previsti Mortal Kombat 12 e Suicide Squad: Kill the Justice League, di fatto confermando non solo l'esistenza del picchiaduro ma anche il fatto che sia previsto per quest'anno.

Il titolo è comparso a più riprese nelle voci di corridoio, ma finora è mancato l'annuncio ufficiale da parte del team o del publisher. Già lo scorso dicembre era emerso che Mortal Kombat 12 poteva uscire nel 2023 ed essere supportato più a lungo, e quantomeno la finestra d'uscita sembra essere stata confermata in questo modo inusuale.

Per il resto, il responsabile della serie Ed Boon aveva già fatto capire che il nuovo capitolo della serie era in sviluppo, ma se davvero è previsto per il 2023 vuol dire che una sua presentazione ufficiale non può essere lontana. Considerando lo strano modo in cui questa informazione è sfuggita, è probabile che una conferma ufficiale possa arrivare a breve, dunque restiamo in attesa di delucidazioni.