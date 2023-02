Suicide Squad: Kill the Justice League, battle pass e contenuti post-lancio confermati in video

A seguire il video gameplay sulla modalità cooperativa, Rocksteady ha parlato a lungo di Suicide Squad: Kill the Justice League in un altro video di approfondimento pubblicato nel corso dello State of Play, dal quale sono arrivate conferme su battle pass, contenuti post-lancio e organizzazione generale del gioco.

Come era emerso anche in precedenza, Suicide Squad: Kill the Justice League ha diversi aspetti comuni ai giochi live service standard, nonostante possa comunque essere giocato in single player.

Al di là della modalità cooperativa per 4 giocatori che abbiamo visto nel video gameplay dello State of Play, nella video intervista da 8 minuti visibile qui sopra emergono ulteriori dettagli sulla struttura del gioco.

Il director Darius Sadeghian ha spiegato che il piano di Rocksteady è fornire nuovi contenuti a lungo anche dopo il lancio del gioco, come nuovi personaggi giocabili, nuove armi e nuove missioni aggiuntive. Inoltre, ci sarà un battle pass, ma legato esclusivamente agli elementi cosmetici con cui personalizzare i combattenti.

In particolare, nel battle pass troviamo "vestiti, emette e altri oggetti cosmetici per modificare l'aspetto dei personaggi", in base a quanto riferito dagli sviluppatori, con alcune ricompense che saranno gratuite. In ogni caso, nel gioco non ci saranno casse premio.

Secondo la pagina FAQ ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League, gli elementi aggiuntivi come personaggi e missioni post-lancio verranno messe a disposizione gratuitamente, dunque non come elementi a pagamento. La data d'uscita del gioco è fissata per il 26 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.