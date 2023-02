Hogwarts Legacy: 12 milioni di copie vendute in 2 settimane, è un successo clamoroso

Hogwarts Legacy è un successo travolgente, ora ci sono anche le prove oggettive che arrivano attraverso i dati ufficiali: oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel giro di due sole settimane sul mercato, cosa che lo rende uno dei giochi più venduti in assoluto.

L'action RPG open world basato sul Wizarding World è stato lanciato il 10 febbraio 2023 e, a distanza di due sole settimane, ha già venduto oltre 12 milioni di copie e ha generato 850 milioni di dollari in vendite. Il risultato è ancora più impressionante se si pensa che, per il momento, Hogwarts Legacy è stato distribuito solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, visto che le versioni Nintendo Switch, PS4 e Xbox One arriveranno solo successivamente.

Considerando la base ancora piuttosto limitata delle console di nuova generazione, significa che una notevole fetta degli utenti PS5 e Xbox Series X|S, oltre ovviamente a quelli PC, hanno acquistato il gioco. D'altra parte, i segnali di questo successo erano ben visibili: il titolo è sempre stato ai vertici delle classifiche di vendita pubblicate in questi giorni ed è uno dei più trasmessi e visti in streaming.

Detiene peraltro il record come gioco single player più visto su Twitch, con un picco di 1,28 milioni di spettatori contemporanei al lancio, sintonizzati sul gioco in questione. Hogwarts Legacy arriverà poi il 4 aprile 2023 su PS4 e Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch.

"Siamo così emozionati e orgogliosi di vedere la risposta dei giocatori a Hogwarts Legacy", ha riferito David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. "Il nostro team di sviluppo presso Avalanche ha costruito un'esperienza fantastica e di alta qualità sul Wizarding World, che soddisfa davvero i desideri dei fan, mentre il nostro team di publishing è riuscito a eseguire una campagna di lancio ad alto impatto".

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Hogwarts Legacy, mentre nelle ore scorse è emersa anche la possibilità che una serie TV sia in sviluppo presso HBO, secondo un report.