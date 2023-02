Hogwarts Legacy: una serie TV sarebbe in sviluppo presso HBO Max, secondo un report

Hogwarts Legacy è il grande gioco del momento, ma il successo del videogame di Warner Bros. potrebbe espandersi anche in altre direzioni. Secondo un report di Giant Freakin Robot, l'avventura magica ambientata nel mondo di Harry Potter potrebbe diventare una serie TV. Per la fonte, sarebbe in sviluppo presso HBO Max, editore anche della serie TV di The Last of Us così come de Il Trono di Spade e House of the Dragon.

La testata che riporta l'informazione ha uno lungo storico di report confermati. Ovviamente un rumor è comunque un rumor e va preso con le pinze. Warner Bros. non ha per ora commentato il rumor, quindi non abbiamo smentite o conferme ufficiali.

Ciò detto, la produzione sarebbe solo all'inizio e l'unica certezza pare essere che la serie di Hogwarts Legacy sarà sempre ambientata prima della saga di Harry Potter e de Animali Fantastici.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è ambientato verso la fine del 1800 e ci vede nei panni di un nuovo studente o una nuova studentessa, a nostra scelta, di Hogwarts, la Scuola di Magia e Stregoneria. La caratteristica fondamentale del nostro personaggio è la capacità di vedere e usare un'antica magia misteriosa. Dovremo vedere se la serie TV, ammesso che sia reale e che arrivi alla fine del processo di produzione, seguirà questa trama o se opterà per qualcosa di completamente diverso.

Nel frattempo vi ricordiamo che i Twitch Drop sono disponibili solo fino a domani, 24 febbraio, ecco come ottenerli.