Amazon Prime Gaming, i giochi gratis di marzo 2023 sono stati svelati, vediamo tutte le date

Sono stati svelati i giochi gratis inclusi com Amazon Prime Gaming di marzo 2023. Come sempre potrete reclamare i vari giochi nelle date di disponibilità. Potete vedere tutte le informazioni di cui avete bisogno qui sotto:

Baldur's Gate: Enhanced Edition - 2 marzo

Adios - 9 marzo

I Am Fish - 9 marzo

Faraway 3: Arctic Escape - 16 marzo

Book of Demons - 23 marzo

Peaky Blinders: Mastermind - 23 marzo

City Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition - 30 marzo

Baldur's Gate: Enhanced Edition è la versione potenziata dell'amato gioco di ruolo degli anni 90 ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons.

Adios ci mette nei panni di un allevatore di maiali che vive nel Kansas rurale che non vuole più smaltire cadaveri per la mafia locale. Il gioco segue ci mette di fronte a un amico che cerca di convincerci a non ribellarci: in caso contrario sarà costretto a ucciderci.

I Am Fish è un'avventura basata sulla fisica nel quale prendiamo il controllo di quattro pesci che viaggiano per trovare la libertà: dovremo riunirli nell'oceano.

Faraway 3: Arctic Escape è un'avventura puzzle game con 18 templi da esplorare in un mondo 3D.

Book of Demons è un mix tra un Hack & Slash e un gioco di carte con una modalità roguelike e livelli generati proceduralmente.

Peaky Blinders: Mastermind è un'avventura nel quale dobbiamo superare una serie di aree controllando i membri dei Peaky Blinders e sfruttandone le abilità uniche per avere la meglio su gang rivali.

City Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition è un'avventura HOG (giochi a oggetti nascosti) dal taglio horror.

