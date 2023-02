Epic Games Store: il gioco gratis del 23 febbraio 2023 è disponibile al download

Come ogni settimana, Epic Games Store è pronto a regalare un nuovo gioco. Quello di oggi - 23 febbraio 2023 - è Duskers e sarà disponibile fino al 2 marzo 2023. Vediamo tutti i dettagli su questo gioco gratis per PC.

Prima di tutto, sappiate che potete reclamare il gioco a questo indirizzo dell'Epic Games Store o direttamente tramite il launcher ufficiale.

La descrizione ufficiale recita: "In Duskers si pilotano droni all'interno di astronavi abbandonate per trovare i mezzi per sopravvivere e capire come l'universo sia diventato un gigantesco cimitero. Siete un operatore di droni, circondato da una vecchia tecnologia che funge da occhi e orecchie per il mondo esterno. Quello che sentite è trasmesso da un microfono remoto. Quello che vedete è come ogni drone vede il mondo. I sensori di movimento dicono che c'è qualcosa là fuori, ma non cosa. E quando si impartiscono comandi, lo si fa attraverso un'interfaccia a riga di comando".

"In Duskers si deve guadagnare tutto: droni, i loro potenziamenti e persino potenziamenti per le navi. Ma in queste navi abbandonate si annidano creature pericolose e le armi sono rare, quindi dovrete pensare a un modo intelligente per esplorare un avamposto militare usando solo un sensore di movimento e un'esca".

Duskers

I requisiti di Duskers sono bassissimi e richiedono un OS non più vecchio di Windows XP+ e supporto a DirectX 9. Il peso del gioco è 200 MB.

Ecco invece il gioco gratis che sarà disponibile dal 2 marzo 2023.