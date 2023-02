Hogwarts Legacy: i Twitch Drops sono stati svelati, ecco cosa si potrà ottenere e da quando

Warner Bros. ha svelato i dettagli sulla campagna Twitch Drops di Hogwarts Legacy, il gioco dedicato al mondo di Harry Potter. La collaborazione tra il videogame e la piattaforma di video streaming avrà inizio il 7 febbraio 2023 e terminerà il 24 febbraio 2023. Sarà possibile ottenere una serie di oggetti estetici per il proprio personaggio guardando stream dedicati al gioco. Inoltre, vi sarà una ricompensa esclusiva se ci si connette al canale di Avalanche.

Precisamente, sarà possibile ottenere i seguenti oggetti: un paio di Occhiali a occhio di drago argento (Accessorio per il viso), un berretto da garzone (Accessorio per la testa), una sciarpa rosso carminio con saette (Accessorio per il collo) e un completo lilla (Completo). I drop si ottengono ogni 30 minuti d visione, quindi vi serviranno un paio di ore per ottenere tutto. Potete vedere un'immagine dedicata a questi contenuti per Hogwarts Legacy qui sotto. Inoltre, lo streaming degli sviluppatori permetterà di ottenere un mantello di Merlino.

Gli oggetti che si possono ottenere tramite Twitch Drop con gli stream di Hogwarts Legacy

Per ottenere queste ricompense basta seguire i passaggi indicati a questa pagina dedicata a Hogwarts Legacy. Precisamente dovrete:

Creare o accedere a un account WB Games Collegare l'account Twitch all'account Warner Bros. Games Guardare una trasmissione live di Twitch dedicata a Hogwarts Legacy Controllare l'inventario di Twitch per verificare i progressi e riscattare i drop Ottenere le ricompense per il gioco

Le ricompense appariranno nel gioco se si fa l'accesso con l'account WB Games collegato a Twitch. La FAQ ufficiale spiega: "Troverai gli oggetti nel tuo inventario una volta completata la sequenza introduttiva di Hogwarts Legacy, Esordio a Hogwarts, e dopo aver ricevuto la Guida pratica e l'accesso alla schermata Equipaggiamento."

Vi lasciamo infine al nostro video nel quale rispondiamo a 100 domande su Hogwarts Legacy.