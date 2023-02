Steam: le date dei grandi sconti e di tutti gli eventi promozionali del 2023 sono state svelate

Valve ha svelato le date degli sconti e degli eventi promozionali dell'interno 2023 di Steam, indicando quando potremo svuotare il nostro portafogli e rendere ancora più lungo il nostro backlog. Le date da segnarsi sul calendario sono le seguenti:

Festival dei rompicapo: dal 24 aprile al 1° maggio

Saldi primaverili: dal 16 al 23 marzo (saldi stagionali principali)

Festival degli sport: dal 15 al 22 maggio

Next Fest: dal 19 al 26 giugno

Saldi estivi: dal 29 giugno al 13 luglio (saldi stagionali principali)

Festival dei giochi stealth: dal 24 al 31 luglio

Festival dei racconti visivi: dal 7 al 14 agosto

Festival della strategia: dal 28 agosto al 4 settembre

Festival degli Shoot 'em up: dal 25 settembre al 2 ottobre

Next Fest: dal 9 al 16 ottobre

Ritorno del Festival Steam Scream di Halloween: dal 26 ottobre al 2 novembre (ulteriori dettagli a breve)

Saldi autunnali: dal 21 al 28 novembre (saldi stagionali principali)

Saldi invernali: dal 21 dicembre al 4 gennaio 2024 (saldi stagionali principali)

Come potete vedere, anche più di una volta al mese soprattutto da giugno in poi, saranno sempre presenti degli sconti o delle fasi promozionali. In questa lista non abbiamo inoltre incluso l'evento attualmente in corso, il Festival del mistero che terminerà il 27 febbraio.

Se vi interessano solo i grandi saldi, allora dovete tenere d'occhio gli sconti primaverili di marzo, quelli estivi di giugno e luglio, quelli autunnali di fine novembre e quelli invernali di fine dicembre e inizio gennaio 2024.

Anche i vari Festival sono però interessanti perché permettono di scoprire nuovi giochi indipendenti e provare alcune demo di vari generi. Diteci, avete bisogno di ampliare la vostra libreria Steam oppure siete a posto per il momento?