Rocket League x AC Milan: la nuova maglia arriva anche nel gioco di Psyonix

Rocket League, AC Milan, PUMA e KOCHÉ collaborano per l'introduzione nel gioco automobilistico di nuovi contenuti estetici ispirati alle nuove maglie di AC Milan. Precisamente, queste decalcomanie saranno disponibili dall'8 marzo 2023. Si tratta della prima volta che un Kit di calcio di un Club europeo appare nel gioco di Psyonix.

Qui sotto potete vedere un trailer dedicato alle nuova maglie di AC Milan nella collezione "8-bit glory digitale". Le maglie sono infatti ispirate a un look "pixel" e "game-ready", secondo la descrizione ufficiale. Ovviamente non vanno perse le note strisce rossonere del Milan. Questi kit è dedicato alla quarta maglia, agli shorts, al kit da portiere e un jacket pre-match.

Non mancano dei dettagli d'oro che servono, secondo quanto riferito dalla società calcistica, a dare un tocco d'eleganza alla maglia del Milan.

"I pixel sono gli atomi delle immagini digitali. Possono ricordare i giochi a 8-bit, la grafica nostalgica dei primi anni di internet e assumere una forma contemporanea nella forma dei Crypto punk, che sono al centro della cultura pop di oggi", ha dichiarato Marco Mueller, Senior Head of Product Line Management Apparel Individual di PUMA. "L'idea alla base della stampa della maglia è quella di piegare i pixel in una prospettiva che renda omaggio alle iconiche strisce, ma allo stesso tempo di scomporre i pixel per fonderli nel nero della maglia e creare un look and feel digitale stilizzato".

Questo kit sarà utilizzato domenica 26 febbraio 2023 alle 20:45 quando la Prima Squadra maschile del Milan giocherà a San Siro contro l'Atalanta. La Squadra Femminile di AC Milan avrà invece modo di indossare questa maglia nell'andata della Semifinale di Coppa Italia contro la Roma.