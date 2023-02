Shinji Mikami lascia Tango Gameworks, la software house di Hi-Fi Rush e degli Evil Within

Shinji Mikami sta per lasciare Tango Gameworks, lo studio di sviluppo che ha fondato dodici anni fa e di cui è attualmente il CEO. Per ora l'annuncio non è pubblico, ma è stato dato per email ai dipendenti della software house, email visionata e verificata da TrueAchievements, inviata dal senior vice president di Bethesda Todd Vaughn.

"Vi sto scrivendo per dirvi che il capo dello studio, Shinji Mikami, ha deciso di lasciare Tango Gameworks nei prossimi mesi," si può leggere nell'email di Vaughn. "Mikami-san è stato il capo creativo e il mentore dei giovani sviluppatori di Tango per 12 anni con il suo lavoro sulla serie Evil Within, Ghostwire: Tokyo e, naturalmente, Hi-Fi Rush."

Tango Gameworks di suo continuerà a supportare Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, mentre i dirigenti di Bethesda lavoreranno con quelli dello studio per deciderne il futuro.

Shinji Mikami è uno dei nomi più importanti del mondo dello sviluppo di videogiochi in Giappone, padre tra le altre della serie Resident Evil. Tango Gameworks fu fondata nel 2010 e fu acquisita da Zenimax. The Evil Within, il suo primo gioco, fu lanciato nel 2014, con il seguito che arrivò nel 2017. In Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush Mikami ha rivestito il ruolo di produttore esecutivo.

Proprio Hi-Fi Rush ha avuto una menzione speciale nell'email di Vaughn, che l'ha definito "uno dei lanci di maggior successo di Bethesda e Xbox degli ultimi anni", aggiungendo che il gioco ha "generato un momentum positivo per gli affari di Tango."

Non è stata fatta invece menzione sul futuro di Mikami, ossia su quali siano i suoi progetti e sulle motivazioni dell'addio.