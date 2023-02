Classifica giapponese: Hogwarts Legacy resta in vetta, Wild Hearts debutta secondo

Hogwarts Legacy mantiene con relativa tranquillità la vetta della classifica giapponese dal 13 al 19 febbraio per quanto concerne i giochi, con Wild Hearts che debutta in seconda posizione ma fa registrare un numero di copie vendute sensibilmente inferiore.

[PS5] Hogwarts Legacy - 36,958 (104,154) [PS5] Wild Hearts - 26,905 (New) [NSW] Pokemon Scarlatto e Violetto - 23,593 (4,860,103) [NSW] Tales of Symphonia Remastered - 21,860 (New) [NSW] Splatoon 3 - 12,958 (3,889,142) [NSW] Theatrhythm: Final Bar Line - 11,565 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 9,227 (5,163,206) [PS4] Tales of Symphonia Remastered - 7,503 (New) [NSW] Minecraft - 6,573 (3,046,881) [NSW] Nintendo Switch Sports - 5,773 (1,007,103)

Accolto con voti positivi, Wild Hearts non è dunque riuscito a superare il titolo sviluppato da Avalanche Software, mentre altre due new entry si sono posizionate più in basso nella classifica: stiamo parlando di Tales of Symphonia Remastered e Theatrhythm: Final Bar Line.

PlayStation 5 - 75,518 (2,500,333) Nintendo Switch modello OLED - 29,457 (3,911,062) PlayStation 5 Digital Edition - 13,315 (386,638) Nintendo Switch - 10,729 (19,186,280) Nintendo Switch Lite - 8,710 (5,214,465) Xbox Series X - 4,015 (178,406) Xbox Series S - 2,585 (250,169) PlayStation 4 - 1,581 (7,854,525) New Nintendo 2DS XL (incluso 2DS) - 79 (1,190,620)

La classifica hardware, come detto dominata da PS5, rivela alcuni numeri interessanti: la versione standard della console Sony ha appena superato quota 2,5 milioni di unità vendute in Giappone, mentre Nintendo Switch modello OLED è vicino ai 4 milioni di pezzi e la versione originale viaggia verso i 20 milioni.