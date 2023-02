Horizon Call of the Mountain: gli utenti PS VR2 pensano che Aloy sia bassa con la nuova prospettiva

PS VR2 è disponibile e uno dei giochi di punta della piattaforma è Horizon Call of the Mountain che ci permette di vivere un'avventura nel mondo futuristico della saga di Guerrilla Games da un nuovo punto div ista. Non saremo Aloy in questo gioco, ma un nuovo personaggio. Non temete, però, come confermato dagli sviluppatori da tempo avremo modo di incontrare la nota eroina. Coloro che hanno già avuto modo di giocare a Horizon Call of the Mountain stanno segnalando come la realtà virtuale e la prima persona abbia reso più chiaro un dettaglio: quanto Aloy sia bassa.

La nostra protagonista non è un colosso, questo lo sappiamo, ma in Horizon Zero Dawn e Forbidden West non era mai troppo chiaro quanto fosse alta, perché la telecamera in terza persona non dà una prospettiva precisa del personaggio e di ciò che la circonda. Vedendola in prima persona con PS VR2, invece, si nota qual è la sua vera altezza.

Su Reddit molti giocatori stanno commentando la cosa. Ad esempio l'utente flummoxed scrive: "Aloy appare all'inizio di Call of the Mountain e vederla in scala umana in VR... è alquanto piccola. Supera a malapena il metro e cinquanta." In risposta un utente scrive: "Piccola ma potente"; si tratta probabilmente del miglior modo per descrivere Aloy, considerando che in Horizon è in grado di sterminare dei T-Rex robotici da sola.

Altri utenti affermano: "È più bassa di quanto avessi immaginato" o "Una cosa che mi ha colpito è quanto bassa sia Aloy". In generale la cosa è interessante non tanto per l'altezza effettiva di Aloy, ma perché ci fa capire quanto la VR permetta di vivere i videogiochi e le proporzioni di personaggi e creature in modo diverso.

Se volete sapere quanto è alta Aloy, Guerilla Games ha confermato che arriva a un metro e 68 centimetri già nel 2017.

Ecco infine la recensione di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2.