Gran Turismo 7: PlayStation VR2 e l'IA Sophy rivoluzionano il simulatore Polyphony Digital

Possiamo chiamarli bagliori di Gran Turismo 8? Quella che poteva sembrare un'anonima patch di Gran Turismo 7 , essendo già disponibile per il download con la nomenclatura 1.29, verrà ricordata come un momento fondamentale nella storia di questa serie e forse non solo. Il supporto al il visore PlayStation VR2 è di ottima qualità e aggiunge una nuova profondità simulativa; è però l'introduzione dell'IA Sophy, seppur limitata e temporanea, ad aprire una vera e propria nuova frontiera per il genere automobilistico.

Letteralmente in pista

Gran Turismo 7: in VR è finalmente possibile controllare la posizione delle altre vetture, evitando incidenti inutili

Partiamo dal PlayStation VR2, vi va? Se esistono giochi perfetti per la tecnologia VR, questi sono proprio i simulatori, a partire da quelli di guida. Su PC oramai è quasi la norma: chi ha speso in cloche, volanti e guantini da combattimento, molto probabilmente possiede anche un visore da utilizzare quando vuole fare le cose davvero in grande. La realtà virtuale fa sempre più parte dell'equipaggiamento base di chi ama volare tra spazio e cielo, gareggiare di fino, sferragliare dentro a un treno o mettersi alla guida di un camion attraverso l'Europa. Grazie a un lavoro di adattamento eccezionale, Gran Turismo 7 non solo non tradisce le aspettative, ma si piazza in testa ai migliori simulatori compatibili con questa tecnologia.

Giocare ad Assetto Corsa su PC è fantastico, sebbene per molti troppo impegnativo, ma qui abbiamo i contenuti di un Gran Turismo e da questo punto di vista sono in pochi a poter competere, nessuno in ambito VR. Inoltre, l'adattamento sotto il profilo tecnico è davvero sbalorditivo: sembra quasi che non ci sia nessuna perdita di dettaglio rispetto alla versione normale, cosa naturalmente non vera. Non si vede perché non è così marcata, e naturalmente perché sei all'interno di questo incantesimo chiamato realtà virtuale, dove hai davvero la sensazione di essere seduto su quel bolide ad altezza pista, pronto ad azzannare i cordoli su Suzuka. Ogni gara di Gran Turismo 7 può essere affrontata con un visore in testa, incluse le sfide per le patenti e, cosa molto più importante, le competizioni online dove la VR vi darà almeno un paio di marce in più rispetto alla concorrenza priva del visore.