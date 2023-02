Wild Hearts: voti positivi per l'hunting game di EA e Omega Force

Da pochi minuti è scaduto l'embargo delle recensioni di Wild Hearts, il che ci dà modo di scoprire l'opinione della stampa internazionale per l'hunting game realizzato grazie alla collaborazione tra EA e lo studio Omega Force di Koei Tecmo. Il responso? Per il momento decisamente positivo, come potrete vedere dall'elenco dei voti qui sotto quasi tutti positivi.

Ma prima se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Wild Hearts.

Multiplayer.it - 80

Noisy Pixel - 90

Screen Rant - 90

Checkpoint Gaming - 85

IGN Spain - 85

WellPlayed - 85

Press Start - 85

XboxEra - 85

Gamepur - 85

INVEN - 84

COGconnected - 82

Jeuxvideo.com - 80

IGN - 80

Attack of the Fanboy - 80

GameSpot - 80

Siliconera - 80

Destructoid - 80

GameSkinny - 80

Hey Poor Player - 80

Push Square - 80

Shacknews - 80

We Got This Covered - 80

PSX Brasil - 75

Sector.sk - 75

Guardian - 60

Nel momento in cui scriviamo, Wild Hearts ha una media recensioni di 82 su OpenCritic e di 80 su Metacritic (versione PS5). Dunque al netto di alcuni difetti, tra bilanciamento e ottimizzazione, l'action RPG Omega Force si è dimostrato un valido hunting game e chissà magari in futuro anche un degno avversario in futuro di Monster Hunter, qualora EA decidesse di continuare a investire su questo promettente nuovo brand.

Aligi Comandini nella recensione di Multiplayer.it afferma:

"Wild Hearts ha sinceramente superato le nostre aspettative. Mai ci saremmo aspettati da Omega Force un titolo in grado di rivaleggiare con i Monster Hunter, men che meno dotato di sistemi così solidi da garantirgli una personalità propria. E invece il team giapponese ha zittito i nostri dubbi, sfornando un action molto valido, che trova in vari aspetti il giusto compromesso tra la complessità della serie a cui si ispira e la volontà di aprirsi ai neofiti delle esperienze di questo tipo. Certo, non può scalzare la serie "madre" dal trono né arrivare ai suoi picchi qualitativi, per via di alcuni problemi di bilanciamento e ingenuità derivanti dalla scarsa esperienza del team rispetto ai veterani di Capcom; resta ad ogni modo consigliatissimo per gli amanti dell'azione, o per chiunque voglia un'alternativa fresca alla solita caccia al mostro."