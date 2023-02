Resident Evil 4 Remake avrà il New Game Plus e la modalità fotografica

Grazie all'intervista concessa dai co-director Yasuhiro Ampo e Kazunori Kadoi di Capcom a Game Informer, sono emersi nuovi dettagli su Resident Evil 4 Remake, come ad esempio il fatto che il rifacimento avrà una modalità fotografica e il New Game Plus.

Parliamo dunque della possibilità di iniziare nuovamente il gioco dopo averlo completato una prima volta con parte o tutti gli oggetti e le risorse ottenuti in precedenza. Purtroppo Ampo e Kadoi non hanno offerto maggiori dettagli in merito, come ad esempio cosa sarà possibile trasferire nella nuova partita e se appariranno nuovi nemici, ma in compenso hanno confermato che sarà disponibile sin dal lancio, e lo stesso vale per la funzione fotografica.

Resident Evil 4 Remake, Leon affronta un nemico armato di motosega

Oltre a questo apprendiamo che i giocatori potranno scegliere tra più di una schema dei controlli, alcuni dei quali a quanto pare simili a quelli dei remake di Resident Evil 2 e 3. Nella stessa intervista, Ampo e Kadoi, hanno anche svelato che il villaggio visitato da Leon sarà più grande nel remake rispetto al gioco originale del 2005.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One. A quanto pare tra le varie novità del rifacimento ci sono anche dei nuovi tesori ottenibili esclusivamente tramite un DLC a pagamento.