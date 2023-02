Steam: iniziato il Festival del Mistero, con tanti giochi in offerta

Steam ha lanciato la prima edizione del Festival del Mistero, che celebra i giochi investigativi e thriller di ogni genere. Iniziato oggi 20 febbraio 2023, durerà fino al 27 febbraio e offrire sconti, demo e altro ancora sui giochi che hanno come fulcro la risoluzione di misteri grandi e piccoli. C'è anche un trailer dedicato:

Il punto di partenza è la pagina ufficiale del Festival del Mistero, in cui troverete subito le offerte in evidenza. Primi fra tutti vengono visualizzati i giochi che avete aggiunto alla vostra lista dei desideri, quindi quelli più popolari e via via tutti gli altri.

Gli sconti possono variare, ma ce ne sono di davvero interessanti. Ad esempio la serie Danganronpa è venduta con il 60% di sconto, il bundle degli AI: The Somnium Files con il 66% di sconto, il capolavoro Return of the Obra Dinn con il 50% di sconto, Zero Escape: Zero Time Dilemma con ben l'80% di sconto, così come la visual novel di culto 428: Shibuya Scramble.

Ovviamente ci sono anche tante avventure punta e clicca, come i Broken Sword, il recente The Case of the Golden Idol, l'ottimo Tails: The Backbone Preludes e tanti altri ancora.

Tra le demo segnaliamo quella di Crime O'Clock, di cui abbiamo appena pubblicato il provato.

Insomma, se vi piace il genere, partecipate al Festival del Mistero e scoprite se c'è qualcosa che faccia al caso vostro.