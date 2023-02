Crime O'Clock, il provato di un gioco investigativo in cui il tempo è tutto

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando, abbiamo provato Crime O'Clock e ora stiamo cercando scoprire quanto tempo manchi per avere la versione finale (si parla di estate 2023).

Il tempo è una fregatura, lo sappiamo tutti. È quella cosa che non è mai sufficiente per capire come mai sei al mondo. È quello che non basta mai nei giochi di corsa arcade quando sei troppo scarso per anticipare il circuito e magari ti ritrovi fermo a pochi passi dalla linea del traguardo, rimpiangendo di non avere un secondo in più per poterla superare. Nei suoi quadri Dalì gli ha dato una consistenza fluida, lì dove la scienza lo ha trasformato da assoluto a relativo nel giro di una formula matematica. Il tempo è quello che ti cade addosso come un macigno mentre scrivi un articolo e apprendi della morte di Leiji Matsumoto, perdendo spontaneamente una lacrima pensando a Galaxy Express 999, Starzinger, Capitan Harlock, la corazzata Yamato, La regina dei mille anni e alla tua infanzia. Il tempo è anche al centro dell'ultimo gioco dello studio italiano Bad Seed , di cui abbiamo potuto giocare la demo in anteprima, prima della pubblicazione per il Festival del mistero di Steam.

Crime O'Clock è una variazione sul tema dei giochi in cui si trovano oggetti nascosti in scenari straripanti di dettagli. Pensate a Hidden Folk o a Hidden Through Time e vivete felici. In questo caso però alla ricerca degli oggetti è stata aggiunta una parte investigativa che rende il gameplay ancora più interessante e, in qualche modo, fresco. Invece di cercare cose a caso, il giocatore è chiamato a seguire dei casi criminali ricostruendone le dinamiche per impedirli, con l'esplorazione dello scenario che avviene in diversi momenti temporali. La demo è composta da due casi tutorial e un caso completo, tutti ambientati in una Milano fumettistica , casi che chiariscono bene quali sono le dinamiche di gioco fondamentali, prima fra tutte, ovviamente, quella di ricerca, con cui si passa la maggior parte del tempo.

Attraverso il tempo

I tre casi della demo di Crime O' Clock sono pieni di citazioni

I casi tutorial sono molto semplici e guidati. In uno dobbiamo trovare l'autore di un furto in un appartamento, mentre nell'altro scoprire l'autore di un omicidio e sventarlo. Il terzo caso, quello completo, è un po' più complicato e richiede di sventare un altro omicidio, seguendo e incrociando le mosse di due personaggi. Di base la prima cosa da fare è sempre di individuare il crimine, seguendo le indicazioni di un'intelligenza artificiale che svolge il compito di consigliera e di manipolatrice del tempo (è lei che ci sposta avanti o indietro nel tempo per farci seguire gli eventi). Ogni elemento utile al caso trovato viene evidenziato sulla mappa e rimane ben visibile, ricostruendo visivamente quanto avvenuto. Ad esempio nell'omicidio del tutorial dobbiamo scoprire chi ha ucciso uno studioso, in un caso ispirato nemmeno troppo velatamente a Il Nome della Rosa (uno dei personaggi coinvolti si chiama Umberto Ego, per dire). Per prima cosa dobbiamo individuare la vittima nel momento della morte.

Quando lo avremo fatto, l'intelligenza artificiale ce ne farà seguire i passi a ritroso nel tempo, fino all'incontro con un altro personaggio che gli darà un certo oggetto (quello con cui è stato ucciso). Da qui, sempre andando a ritroso nel tempo, dovremo scoprire quando è stato preso questo oggetto e chi lo ha manipolato rendendolo mortale. Arrivati a capo dell'indagine, telefoneremo alla polizia impedendo che l'oggetto di cui sopra inizi il suo viaggio verso la vittima. L'azione si svolge individuando di volta in volta personaggi e oggetti nel nuovo istante in cui ci ha portato l'intelligenza artificiale. Da notare che lo scenario rimane lo stesso, ma tutti i personaggi presenti, anche quelli che non hanno niente a che vedere con l'indagine, seguono le loro strade e continuano a svolgere le loro attività, dando un senso di vitalità e dinamicità al tutto non indifferente.