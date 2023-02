Crime O'Clock, demo disponibile per lo Steam Mystery Fest

Crime O'Clock è un nuovo gioco italiano in cui si risolvono misteri esplorando e manipolando il tempo. Lo studio di sviluppo Bad Seed e l'editore Just For Games hanno annunciato che da oggi è possibile giocare a una demo gratuita, pubblicata in occasione dello Steam Mystery Fest. Sarà disponibile fino al 27 febbraio 2023, la fine dell'evento.

Ovviamente la trovate su Steam, sulla pagina ufficiale di Crime O'Clock.

Leggiamo i dettagli ufficiali sui contenuti della demo:

Scopri due indagini introduttive per affinare il tuo senso investigativo e il primissimo caso ufficiale della tua carriera di crono-detective!

La mappa dell'Era dell'Informazione si basa sulla città di Milano, la città natale degli sviluppatori. In essa troverai il Duomo, il Castello Sforzesco, il Cenacolo e altro ancora...

Riesci a individuare l'ufficio di Bad Seed in questa gigantesca mappa ricca di dettagli? Piccolo suggerimento: cercate il logo!

Caso #000 - L'appartamento in rosa - Rubati i gioielli dall'appartamento di una modella... Un vero classico? Trova il ladro e recupera la refurtiva!

Caso #001 - La misteriosa bevanda al lime - Un caso criminale incentrato sullo scrittore e docente di archeologia Daniele Marrone? Accomodati e sorseggia con noi...

Caso #002 - Il gruppo rock rosso sangue - Il leggendario cantante Axl Blood è vittima di un incidente inaspettato. E se in realtà non si trattasse di un incidente?