Assassin's Creed Valhalla, patch 1.7.0 in arrivo il 21 febbraio, è l'ultima del gioco

Domani martedì 21 febbraio 2023 Assassin's Creed Valhalla riceverà la patch 1.7.0, l'ultimo aggiornamento previsto per il gioco. L'orario di lancio è stato comunicato a margine della nota di rilascio: 12 pm UTC/GMT, 1 pm CET, 7 am EDT, 4 am PDT e 11 pm AEST.

Ubisoft ha svelato anche le dimensioni della patch sui diversi sistemi:

Xbox Series X|S: 15.1 GB

Xbox One: 9.9 GB

PlayStation 5: 0.5 GB

PlayStation 4: 1.6 GB

PC: 6.3 GB

Da notare che la patch 1.7.0 non aggiunge nuovi contenuti ad Assassin's Creed Valhalla, ma sistema soprattutto alcuni piccoli problemi residui, come alcuni relativi all'inventario, o altri relativi ai crediti Helix, come leggibile nella nota di rilascio completa.

Cosa significa che è l'ultima patch? Semplicemente che Assassin's Creed Valhalla non sarà più aggiornato da Ubisoft. Nel senso che, in caso di estrema necessità, qualche bugfix o qualche aggiornamento mirato potrà essere prodotto, ma non ci saranno più versioni maggiori del gioco con grosse aggiunte e modifiche. Del resto è inevitabile che accada per prodotti simili che hanno esaurito il loro ciclo di vita. Anzi, Valhalla ha ricevuto un supporto decisamente esteso dal lancio, con l'aggiunta nel tempo di molti nuovi contenuti.