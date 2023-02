Terra Nil: data d'uscita ufficiale per PC e Netflix annunciata con un nuovo trailer

L'editore Devolver Digital ha annunciato con un nuovo trailer la data d'uscita ufficiale di Terra Nil dello studio di sviluppo Free Lives per PC e Netflix: il 28 marzo 2023. La versione PC sarà disponibile tramite Steam, mentre gli abbonati a Netflix potranno scaricare il gioco su sistemi iOS e Android.

Chi ha prenotato il gioco riceverà l'aggiornamento gratuito alla Deluxe Edition, che include la colonna sonora e il catalogo degli artwork in edizione digitale.

A partire dalle prenotazioni, per continuare con le vendite post lancio, parte dei profitti di Terra Nil andrà all'associazione no profit Endangered Wildlife Trust, che si occupa della preservazione delle specie e degli habitat del nostro pianeta.

"Dall'inizio dello sviluppo abbiamo voluto che Terra Nil avesse un impatto reale sul pianeta," ha dichiarato Sam Alfred, uno degli autori nonché lead designer del gioco. "Dopo tante ricerche, abbiamo trovato il partner ideale per farlo accadere in Endangered Wildlife Trust. Free Lives donerà parte dei profitti di ogni vendita di Terra Nil su Steam a Endangered Wildlife Trust per aiutarla nello sforzo di preservare e ripristinare gli ecosistemi del mondo reale."

Leggiamo la descrizione ufficiale di Terra Nil su Steam:

Terra Nil ti sfida a trasformare una landa morente in un ecosistema prospero e rigoglioso. Infondi fertilità ai terreni inariditi, risana gli oceani, pianta foreste lussureggianti e crea un habitat in grado di accogliere nuova fauna. Infine, ricicla le costruzioni per cancellare ogni traccia del tuo passaggio. Riporta la vita nella desolazione.

Un city builder al contrario

Sfrutta le migliori tecnologie per purificare il suolo e creare ecosistemi come pianure, paludi, spiagge, foreste pluviali o praterie. Poi ricicla con efficienza tutto ciò che hai costruito, lasciando in dono alla nuova fauna un ambiente incontaminato.

Mappe sempre diverse

I paesaggi generati con sistemi procedurali rendono ogni partita di Terra Nil diversa dalle altre. Pianifica i tuoi interventi su terreni ostici, casuali e imprevedibili, punteggiati da corsi d'acqua sinuosi, montagne, pianure e oceani.

Il flusso della natura

Ogni regione di Terra Nil si evolve attraverso varie fasi, fino a creare un ambiente puro e in perfetto equilibrio. Lo scopo non è tendere a una crescita infinita, ma bilanciare e curare l'ecosistema per trasformarlo in un'oasi di pace.

Riscopri la tranquillità

Gli scenari disegnati a mano, le musiche rilassanti e i placidi suoni di sottofondo rendono Terra Nil un'esperienza rigenerante e meditativa. Una volta raggiunto l'obiettivo, accedi alla modalità Ammira per immergerti nelle meraviglie dell'ecosistema che hai contribuito a risanare.