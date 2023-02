PlayStation: in Croazia emessi francobolli sui personaggi più iconici dell'ecosistema di Sony

Le poste croate hanno emesso 50.000 francobolli commemorativi dedicati ai personaggi più iconici dell'ecosistema PlayStation: Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West, Kratos e Atreus, da God of War, Ratchet & Clank ed Ellie e Joel dalla serie The Last of Us.

L'autrice dei francobolli è Alenka Lalić, una designer specializzata proprio in francobolli commemorativi. Naturalmente al progetto ha collaborato anche la divisione croata di PlayStation.

I francobolli croati dedicati al mondo PlayStation

La tiratura limitata garantirà sicuramente la loro diffusione tra i collezionisti, che non se li lasceranno sicuramente scappare. Le poste croate hanno dichiarato in merito: "La prima tiratura di una nuova serie è sempre la dimostrazione dell'unicità dei francobolli che raccontano storie mentre viaggiano per tutto il pianeta, questa volta storie di nuovi mondi ed esperienze."

Che aggiungere a tanta bellezza? Correte a farvi qualche amico di penna croato e fatevi spedire una lettera con sopra il francobollo dedicato al vostro personaggi preferito. Magari un giorno avrà anche un grande valore economico, oltre che affettivo.