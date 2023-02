Classifica UK: Hogwarts Legacy ancora saldo in vetta, nonostante un calo del 66%

Hogwarts Legacy ha mantenuto senza grossi problemi la vetta della classifica UK, nonostante un calo del 66% nelle vendite fra la prima e la seconda settimana: una percentuale, riferisce Christopher Dring, tutt'altro che malvagia e inferiore a cò che accade di solito con le nuove uscite.

Hogwarts Legacy FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Nintendo Switch Sports Animal Crossing: New Horizons Splatoon 3

Come si può vedere, la top 10 inglese ha visto un avvicendamento tra FIFA 23 e God of War Ragnarok, con quest'ultimo che è sceso dal secondo al terzo posto a causa di una diminuzione delle vendite pari al 33%. L'unica new entry della settimana è stata Theatrhythm: Final Bar Line, che però non è andato oltre la sedicesima posizione.

Tornando a Hogwarts Legacy, come sappiamo in Europa le vendite digitali del gioco hanno superato quelle di Elden Ring e, in generale, si sta mettendo davvero bene per il titolo di Avalanche Software, che punta a essere uno dei maggiori successi dell'anno.

Lo conferma di nuovo Christopher Dring, sottolineando come l'action RPG ambientato nel Wizarding World sia stato il gioco venduto più velocemente nel Regno Unito dai tempi di Red Dead Redemption 2, ovviamente laddove non si considerino i nuovi episodi di Call of Duty e FIFA.