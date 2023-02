Xbox Series X e S: prezzo aumentato in Svezia, primo rincaro in Europa

Xbox Series X e Xbox Series S costano di più in Svezia. Si tratta del primo aumento di prezzo praticato da Microsoft per le sue console in Europa. Nel negozio ufficiale della compagnia Xbox Series X costa ora 6.195 corone svedesi, ossia 560,38€ al cambio attuale. Il prezzo è stato aumentato di 500 corone svedesi, ossia di 45,23€ al cambio attuale.

Xbox Series S costa invece 3.895 corone svedesi, ossia 352,33€ al cambio attuale. Il prezzo precedente era di 3.300 corone svedesi. Anche i negozi svedesi si sono adeguati all'aumento di prezzo, almeno per Xbox Series X. Series S si trova ancora al prezzo originale, ma immaginiamo che sia solo questione di tempo prima che venga aggiornato alle nuove direttive di Microsoft.

Sicuramente è una situazione inusuale un aumento di prezzo per un hardware vecchio di più di due anni. Tradizionalmente dopo un periodo del genere il prezzo delle console viene tagliato. Considerando però la situazione economica globale e il fatto che già Sony con PS5 abbia praticato un rincaro delle sue console, il fatto appare meno stupefacente di quanto non sembri.

Per adesso Microsoft non ha annunciato piani per aumentare il prezzo delle Xbox Series anche nel resto d'Europa, ma va detto che l'aumento in Svezia è arrivato all'improvviso, quindi potenzialmente potrebbe accadere lo stesso anche altrove.

Nintendo quindi rimane l'unico tra i produttori hardware a non aver aumentato il prezzo della sua ultima console, anche se va detto che Nintendo Switch è ormai alla fine del suo ciclo di vita e che la casa di Mario non l'ha mai venduta in perdita, come fatto da Sony e Microsoft.